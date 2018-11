Nieuwe column Ageeth Vanderveen (november 2018)

Column:

Door: Redactie

Deskundigen

Wanneer ‘deskundigen’ wordt gevraagd naar hun mening, volgt meestal iets wat ik associeer met de dames van de Raad voor de Kinderbescherming die zich bemoeiden met Pippi Langkous.

Dus wanneer ik in een vakblad lees dat ‘deskundigen’ zich zorgen maken over de serie ’13 Reasons why’, wil ik direct alle afleveringen zien en zo lig ik diezelfde avond op de bank met chips en cola.

Aflevering 1 is about to begin, maar dan komen dochters beneden met de vraag wat ik ga kijken en ik probeer op die toon te antwoorden dat hoon mij niet opnieuw ten deel valt, maar dat blijkt ijdele hoop: ‘Mama! Dat is niet voor oude mensen!’

Zuchtend leg ik uit dat dat deze serie beroepshalve voor mij interessant is omdat ik van collega’s heb gehoord dat voor jongeren de conclusie kan zijn dat zelfmoord een oplossing is na pesterijen en dat ik wil uitvinden wat ik er zelf van vind. Eenmaal op dreef vul ik aan dat het me stoort dat ze er steeds vanuit lijken te gaan dat ik een rare moeder ben die 1 van hen wil zijn, ik mag ook al niet op het paard van jongste dochter maar word gesommeerd vanaf de zijlijn ‘aanwijzingen’ te geven in de vorm van ‘hakken omlaag!’, want zo hoort een ouder zich te gedragen en dat doe ik nu ook dus waar hebben ze het over. En of het is opgevallen dat ik niet meer sta te dansen op nummers van hun playlist? Blijkbaar klinkt dit volwassen, want nu komen de verhalen over leerlingen die voor de trein zijn gesprongen en dat ze door deze serie beter hebben leren begrijpen hoe interacties, zelfbeeld, persoonlijkheid, herkomst enzovoorts op elkaar kunnen inwerken en leiden tot destructieve keuzes. Ieder detail hebben ze onderling besproken en uitgediept. Misschien tijdens al die keren dat ik preekte dat ze een keer een boek moesten gaan lezen in plaats van met elkaar op bed hangend domme series kijken. Ik ben zoveel meer die dame van de Raad dan ik dacht.