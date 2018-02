Webcolumn J.E. Bosch

Column:

Door: Redactie

Winterspel…..

Nog slechts luttele nachtjes slapen en het grote wintersportfestijn in Korea gaat van start. De olympische winterspelen in het verre PengpongChan, of hoe dat ook mag heten. Onderzoekers van de RUG hebben reeds van tevoren vastgesteld met hoeveel plakken om de hals onze sporters straks op audiëntie bij de Oranjes naar binnen mogen. Dankzij vooral onze schaatsers (m/v) komen wij op de 7e plaats terecht in het landenklassement. Wie in persoon de plakkenpakkers (m/v) zullen zijn werd er niet bij vermeld. Maar wij mogen ons gelukkig prijzen met een fiks aantal deskundologen, zoals daar zijn de heren Ritsema, Tuiterst en niet te vergeten de heer Wen-wennemars. Ik noem er maar een paar. Kijk, onze Sven is natuurlijk de uitgesproken goudenplakkenkandidaat op de 5000. Op de 10000 moet hij echter goed uitkijken, want daar rijdt zo’n vermaledijde Canadees genaamd TeeDzjee Flowers in het rond. Deze Ted Jan Bloemen zou er wel eens met de gouden plak en de bloemen vandoor kunnen gaan. Verder moeten wij als Nederlandse schaatsers beducht zijn voor de zogenaamde toevallige component. Een verkeerde wissel, een foute kruising, een valse start, een fikse mispeer in de bocht…… je weet maar nooit. Wat de vrouwen betreft (vroeger waren dat nog dames naar ik meen) heb ik niet zo veel vertrouwen in de goede afloop waar het Ireen Wüst betreft. Ze zal woest zijn als blijkt dat ze net naast de plakken heeft gegrepen. Volgens mij had ze al eerder moeten stoppen. Haar hoogtepunt is vermoedelijk reeds voorbij. Ach, ze zal zonder twijfel nog wel eens een hoogtepunt bereiken, maar dan waarschijnlijk niet op scheuvels!

En overigens blijf ik van mening, dat Haren en Tynaarlo samen een prachtig mooie gemeente zouden vormen!