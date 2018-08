Webcolumn J.E. Bosch (augustus)

Column:

Door: Redactie

Zomergasten

Ik zie ze graag komen: de vlindertjes die ondanks de warmte vrolijk langs de bloemetjes in onze tuin dartelen; het merelkoppel, dat lustig over het gazon hipt op zoek naar nog zo’n lekker wormpje. De goede vrienden die even gezellig een zomerdagje langs komen. De wespen zie ik trouwens liever gaan dan komen!

Zomergasten: ik doel hier eigenlijk op het bekende zondagavond vullend programma van de Vrijpostig Protestantse Radio Omroep VPRO, alwaar mevrouw Janine Abbring vogels van diverse pluimage zijn of haar verhaal laat doen. Ik herinner mij nog goed een uitzending waarin de toen al zwaar zieke burgervader van Amsterdam, de heer Eberhard van der Laan centraal stond. Deze uitzending kreeg een hoog kijkcijfer. Enerzijds natuurlijk door wat de heer van der Laan te zeggen had, maar anderzijds ook zeker door de wijze waarop mevrouw Abbring de zomergast in kwestie benaderde. Zij kreeg daar, m.i. terecht, de nodige lof voor toegezwaaid. Successen uit het verleden bieden echter niet altijd garanties voor de toekomst.

Afgelopen zondagavond keek ik samen met mijn wederhelft naar het programma waarin de bekende, beroemde en soms wel eens verguisde voetbaltrainer de heer Louis van Gaal centraal stond. Zou hebben moeten staan zou ik eerder willen zeggen. Want wat mij opviel en gaandeweg ook steeds meer opwónd was dat de heer Van Gaal vaak nauwelijks de gelegenheid kreeg om het te behandelen item af te maken. Sterker nog; hij wist een enkele keer zelfs niet meer waar hij met zijn verhaal was gebleven. Geen wonder, want dan zat mevrouw Abbring er al weer tussen. Als een overijverig scheidsrechter die het spel dood fluit. Naar, alweer, mijn bescheiden mening, ik merkte het reeds op, dient de zomergast in kwestie in zo’n uitzending absoluut centraal te staan en niet de presentator (m/v). Een beetje sturend optreden, af en toe een goed doordachte vraag stellen; uitstekend, maar vooral de mensen laten uitpraten. Een dat was wat mijn vrouw en ik bij deze laatste Zomergast compleet hebben gemist. Mocht mevrouw Abbring toevallig webcollumns van Haren de Krant lezen. Ik zou zeggen: “doe er uw voordeel mee”!