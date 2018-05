Webcolumn J.E. Bosch, Haren (mei 2018)

Column:

Fout……

Mijn pijp tabak is mij 30 jaar geleden reeds afgenomen geworden. Enigszins zwaar aangezet wellicht, want ik heb er zelf, na dringend advies van mijn toenmalige cardioloog, een punt achter gezet. Roken is dodelijk en dus: fout! Een viertal pijpen hangt nog altijd, keurig in gelid, aan een houten wandje in mijn studeerkamer. Soms denk ik nog wel eens terug aan die heerlijke geuren van de veelal door mij gebruikte Clan tabak van Niemeijer. Door een van mijn vroegere werkgevers leidde dat nog wel eens tot de volgende slogan: “Die pijp uit of jij eruit!”

In een vorige column heb ik de lezer reeds kond gedaan van mijn verbroken (foute) relatie met de weduwe Joustra, maar nu heeft een ijverige onderzoeker ook nog eens uitgedokterd, dat het nuttigen van één glas wijn per dag je leven met een half uur bekort. Een biertje dan? Nee, nee lezer: fout!. Suiker? Zout? Ook fout!

Als ex-boekhouder (na drie examens had ik het PDB) ben ik eens fors aan het rekenen geslagen. Gesteld, dat ik op mijn 18e (netjes toch?) ben begonnen met alcoholische versnaperingen en dat ik gemiddeld twee glazen per dag dronk. In 63 jaar heb ik dan dus 45.990 glazen naar binnen gewerkt en dat kost mij derhalve 22.995 uur van mijn leven. Of, omgerekend, een kleine drie jaar. Stel de gemiddelde leeftijd eens op 82 jaar, dan had ik dus al drie jaar geleden de pijp uit hebben moeten gaan. Maar ik ben er nog en daar drink ik vanavond graag een glaasje wijn op!

En overigens vind ik nog steeds dat Haren samen met Tynaarlo een prachtig mooie gemeente zou hebben gevormd. Maar helaas, toch bij Groningen…fout!