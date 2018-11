Webcolumn J.E. Bosch, november 2018

Column:

11 november is de dag dat ons lichtje branden mag. Zie hier de aanhef van een van die aardige Sint Maartenliederen, waarvan er ongetwijfeld het komend weekend (wordt het nu zaterdag of zondag?) weer een of meer door uw voorportaal zullen klinken. Op snoep- en ander goed beluste jeugdige koters (j/m) al of niet begeleid door moeder de vrouw of vader de man bestormen uw voordeur. Doe maar open is mijn advies want bij een dicht blijvende deur wordt u ongetwijfeld bevorderd tot juffrouw (of meneer) Kikkerbil! Maar goed, wij, mijn vriendin en ik, zijn er klaar voor….. het kistje met mandarijntjes staat gereed in de hoop, dat die nu eens in één keer leeg raakt, zodat wij niet weer tot aan Oud en Nieuw zelf de overgebleven Maartenmandarijnen zullen moeten nuttigen.

Maar er is meer…. 10 dagen later is het 21 november. Het Sint Maartenlied herhaalt zich in een ietwat andere vorm: 21 is de dag waarop de burger stemmen mag! Een nieuwe gemeenteraad voor Groningen met Haren en Ten Boer erbij. Als zwevende kiezer betekent dat voor mij (als notoire twijfelkont op dit gebied) weer tal van slapeloze nachten. Welke politieke partij krijgt mijn stem en welke kandidaat mag zich verheugen in mijn rode stip in het hokje voor zijn of haar naam? Fluks de kieswijzer van ons aller DvhN geraadpleegd en ingevuld. Veel wijzer werd ik er niet van, want wat kwam er uit? Partij voor de Dieren! Nu vind ik mevrouw Thieme best wel een leuke meid hoor en ik houd ook best van dieren (tenzij die ongeoorloofde dingen in mijn tuin doen) maar ik blijf toch twijfelmoedig. De fervente webcolumnlezer zal zich ongetwijfeld mij herhaalde uitspraken herinneren waarbij ik een voorkeur uitsprak voor een samengaan van Haren en Tynaarlo. In dat geval was ik zeker naar de stembus getogen. Het samengaan van Haren met Groningen (en Ten Boer) heeft mij echter lichtelijk ontstemd en daarom stem ik niet! Of (in verband met mijn twijfelmoedigheid in dezen) misschien ook wél!