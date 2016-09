Confrontatie tussen zwembad en gemeente. Wethouder:”Dit is even heel hard nodig” – lees meer…

Door: Redactie

Directeur Piter Bakker van de SEZS (stichting die het zwembad van Haren exploiteert met vrijwilligers) snapt niet waar de gemeente op aanstuurt. Een confrontatie? Hij ontving een brief van Trip Advocaten, die namens de gemeente de zaken op scherp zet. Het gaat o.a. om een factuur voor de reparatie van een lekkend dak in 2015 (bijna 14.000 euro) bij het zwembad. De SEZS is als pachter verantwoordelijk voor het onderhoud. “Nee”, zegt Piter Bakker.”Het gaat om condensvorming die is ontstaan door constructiefouten in de jaren 80. Het pand is destijds in opdracht van de gemeente gebouwd, dus zijn wij daarvoor niet aansprakelijk. Ik blijf bij mijn standpunt.”

Meer twistappels

Met deze relatief kleine kwestie komen meer irritaties naar boven tussen de SEZS en gemeente Haren. Zo vindt de gemeente dat de exploitant onvolledige en onduidelijke financiële verantwoording aflegt over het reilen en zeilen.Wethouder Mariska Sloot: “Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt toen we in 2011 een contract van twee kilo papier met de SEZS sloten. We verstrekken jaarlijks 138.000 euro subsidie en willen een deugdelijke financiële rapportage.” Piter Bakker: “We zijn van goede wil, maar we werken met weinig budget en met veel vrijwilligers. Wij kunnen ons geen boekhouding met accountantsverklaring veroorloven, zoals de gemeente wil. We houden alles netjes bij, maar ons boekjaar begint op 1 september. De gemeente vindt dat wij twee maanden eerder al de cijfers moeten leveren. Het komt heus wel, maar naar de zin van de gemeente te laat.”

(foto) Wethouder Mariska Sloot

Onderpand

Als de irritatiepunten dan tóch aan de oppervlakte komen vallen vaak weer andere twistappeltjes van de bomen. Zo ook nu. Naar nu blijkt heeft de SESZ destijds maar liefst 102.000 euro kunnen lenen van een particulier, die anoniem wenst te blijven. De SEZS meende dit gebaar te moeten compenseren door een deel van het zwembad als onderpand vast te leggen in een concept ‘pandovereenkomst’. Toen de gemeente hier lucht van kreeg maakte men daartegen bezwaar. Wethouder Sloot: “Logisch, want het pand is niet van hen, dan kun je het ook niet als onderpand geven voor een lening.” Piter Bakker: “We maken daar helemaal geen punt van, het was nog maar een concept, we gaan gewoon een andere manier verzinnen om die lening goed te administreren. Het geld is allang uitgegeven en zit in de verbouwing van het zwembad.”

Drie keer oneens, en nu?

Opgeteld dus drie twistpunten: rekening van lekkend dak, geen goede financiële rapportage en een foutieve administratie van een geldlening. Mariska Sloot: “Ik sta nog steeds heel positief tegenover het zwembad en al die geweldige vrijwilligers. Maar de SEZS moet zich wel houden aan de afspraken. Dat moeten andere partijen die subsidie ontvangen toch ook? Ik ga niet speculeren dat men de financiën niet op orde heeft, maar de rapportage moet beter. Deze brief van de advocaat is zakelijk gezien even heel hard nodig, maar ik doe dit met tegenzin.” Piter Bakker: “Ik snap niet waarom de gemeente opeens rigide wil vasthouden aan afspraken. Ze weten hoe hier vrijwilligers heel hard werken om van dit zwembad een succes te maken. Ik mag hopen dat de gemeente de jaarlijkse subsidie niet ter discussie gaat stellen. Als die wegvalt is het einde verhaal. En dan kan men ook fluiten naar de lening van 700.000 euro.” Bakker doelt op de geldlening die toenmalig wethouder Theo Sieling (PvdA) destijds onder protest verstrekte. De raad had hem daartoe gedwongen. Wethouder Sloot: “Die subsidie staat niet ter discussie, daar gaat de gemeenteraad over. Maar SEZS moet zich gewoon aan de afspraken houden. Daar gaat het ons om.”