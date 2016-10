Container dendert om op dr. E.H. Ebelsweg – lees meer…

Door: Redactie

Vanochtend rond 7.15 uur was er een doffe klap te horen op de driesprong Dr. E.H. Ebelsweg en Rijksstraatweg in Haren. Een grote container (40 m3) geladen met bouw- en sloopafval was van een vrachtwagen gevallen.

Vermoedelijk is de container gaan glijden toen de vrachtwagen de bocht nam om de weg naar Waterhuizen in te rijden. De gemeente Haren heeft de plaats van het ongeval beveiligd en het verkeer uit de richting Waterhuizen omgeleid via de Nieuwlandsweg en Hertenlaan. Rond 8.30 uur was de rommel weer opgeruimd.