Crematorium houdt open huis 18 maart

Nieuws:

Door: Redactie

Tijdens de Week van Zorg en Welzijn opent Yarden Crematorium Groningen haar deuren voor een kijkje achter de schermen. Belangstellenden zijn op zaterdag 18 maart welkom voor een rondleiding binnen ons crematorium. Yarden doet met deze openstelling ook mee aan “Open Stad Groningen”.

Betekenisvol afscheid

Suzanne Veenstra-Riegen, locatiemanager: ‘Bij uitvaartzorg komt veel meer kijken dan alleen het regelen van praktische zaken rondom de uitvaart. We helpen een betekenisvol afscheid voor iedereen mogelijk te maken door nabestaanden te ondersteunen en te inspireren bij het organiseren van een persoonlijk afscheid. Want als nabestaanden met een goed gevoel terugkijken op het afscheid, helpt dat bij hun rouwproces. Tijdens de Week van Zorg en Welzijn en “Open Stad” laten wij belangstellenden graag zien hoe de organisatie binnen ons crematorium verloopt en wat er allemaal mogelijk is om voor iedereen een passend afscheid mogelijk te maken.’

Open dagen

Belangstellenden kunnen tijdens de Week van Zorg en Welzijn langskomen op zaterdag 18 maart tussen 11.00 uur en 16.00 uur voor een kijkje achter de schermen bij ons Crematorium aan de Crematoriumlaan 6 in Groningen. Daarnaast zijn er voor kinderen optredens van “De Zandtekenaar”. Er is een speciaal programma samengesteld voor de open dagen dat gratis toegankelijk is. Meer informatie over het programma is te vinden op www.yarden.nl/weekvanzorgenwelzijn.

Week van Zorg en Welzijn

De Week van Zorg en Welzijn wordt georganiseerd door de 15 regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn die samenwerken in Stichting RegioPlus. De Week van Zorg en Welzijn heeft als doel om het imago van de sector zorg en welzijn te verbeteren en jongeren te motiveren om te kiezen voor een baan en/of opleiding in deze sector. Tijdens de Week van Zorg en Welzijn wordt op SBS6 dagelijks het tv-programma ‘Heel Holland Zorgt’ uitgezonden. De Week van Zorg en Welzijn 2017 vindt plaats van 13 tot en met 18 maart. Meer informatie is te vinden op www.weekvanzorgenwelzijn.nl.

Over Yarden

Met bijna 100 jaar ervaring en een vereniging van bijna één miljoen leden is Yarden dé uitvaartorganisatie van heel Nederland. Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert Yarden bij het organiseren en verzorgen van een passende begrafenis of crematie. Door voorlichting en het initiëren van diverse activiteiten en evenementen wordt bewustwording over leven, dood en afscheid bevorderd. Yarden maakt een persoonlijk afscheid voor iedereen bereikbaar en betaalbaar, omdat een goed afscheid mensen verder helpt. Met 200 vrijwilligers, 900 medewerkers (waaronder 102 lokale uitvaartverzorgers), 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en 9 begraafplaatsen in Nederland zit Yarden altijd in de buurt. Voor meer informatie: www.yarden.nl.