Cultuurreis naar Bad Zwischenahn met Heiltje en Walter Hoogesteger

Walter en Heiltje Hoogesteger uit Glimmen, bekend met hun Colour and Garden, maken weer een stap voorwaarts in hun ambities. Ze organiseren een cultuurreis en laten ons het volgende weten.

“Op zaterdag 13 mei rijden wij per touringcar om 9.00 uur vanaf het Postillionhotel Haren langs bloeiende koolzaadvelden en passeren de grens met Noord- Duitsland. Het landschap veranderd als de vrolijk gekleurde rododendrons in zicht komen. Het is in mei altijd één groot feest om er een dag te genieten van dit moois! wij rijden via een mooie route door Westerstede naar Bad Zwischenahn, die zich net als onze gemeente Haren heeft benoemd als “de Groene Parel van het Noorden.” Met dit verschil dat de veengrond, veel meer mooiere en hogere rododendrons laten zien dan in onze omgeving. Mooie tuinen zijn er ook! Wij bezoeken Park des Gärten Hier drinken wij koffie of thee en wat lekkers. Vervolgens is er volop de gelegenheid te wandelen door het “woud” van de unieke Rododendronverzameling die jaren geleden is aangelegd door de rododendronkwekerijen uit de omgeving. Het is voorjaar, wie een tuin of balkon heeft, kan hier nieuwe tuinideeën opdoen, 40 mooie thematuinen waarbij 9000 geëtiketteerde bloemen, planten, bomen en heesters zijn te zien, maar ook de pergola, tuinafscheiding, groen dak, terras, vijver, loopbeken, een bijzondere rozencollectie, creatieve beelden en veel meer geven inspiratie! www.park-der-gaerten.de

Wij vervolgen onze route door de schilderachtige omgeving en er is gelegenheid om rododendrons of andere planten aan te kopen, die mee terug gaan onder in kofferruimte van de touringcar waar ook plaats is voor rollators. De kosten voor deze groene dag bedraagt 30.= Inclusief reis en consumptie. De tuin en cultuurreis eindigt omstreeks 17.30 uur bij de opstapplaats waar wij vertrokken.”

Aanmelding graag per omgaande:

info@colourandgarden.nl Mobiel: 06 – 53259764.

Als het te betalen bedrag is betaalt op

bankrekening IBAN : NL 30 SNSB 0955 770300 t.n.v. Colour and Garden kan je mee, opgave in volgorde, vol is vol !

Denk er om wel om een ID-kaart of paspoort mee te nemen.

Colour & Garden

Walter en Heiltje Hoogesteger