D66 aspirantkamerleden in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Donderdag 9 maart 2017 komt de bustour van D66 in het kader van de verkiezingen langs in Haren. Ze zijn 45 minuten in Haren. Wethouder Michiel Verbeek stapt op de bus om 13.45 uur bij het gemeentehuis en dan rijdt het gezelschap naar het Harens Lyceum.

Daar wordt de groep ontvangen door leerlingen. De kandidaat-Kamerleden worden rondgeleid in het duurzame gebouw (nieuwe norm voor onderwijshuisvesting). Daarna kunnen leerlingen vragen stellen aan de kandidaten. Wethouder Michiel Verbeek: “Onderweg naar het Harens Lyceum zal ik nog wat mooie dingen van Haren pitchen”.