D66 blikt terug op begrotingsvergadering en ontkent ‘kaalslag’

Nieuws:

Door: Redactie

In een reactie kijkt de fractie van D66 terug op de enerverende avond gisteren in het gemeentehuis, waar de begroting werd goedgekeurd.



Door D66

De fractie van D66 heeft met waardering en trots de begroting 2017 goedgekeurd. Het is een solide begroting, waarin op evenwichtige wijze de ombuigingsopdracht is doorgevoerd die de gemeenteraad het college in juni meegaf. De meerjarenbegroting sluit met een flink overschot, waarmee de reserves worden aangevuld en de begroting voldoet aan alle criteria waarop de Provincie toetst.

Nadat de coalitiepartijen met een amendement de subsidie voor het zwembad ook hadden veiliggesteld, kan gesteld worden dat geen enkele voorziening wordt ‘geschrapt’ en dat de financiële offers die van de inwoners worden gevraagd – gemiddeld gaat een Harens huishouden 40 euro meer betalen – alleszins acceptabel zijn, zeker in vergelijking met wat onze inwoners boven het hoofd hangt aan gemeentelijke lasten na een herindeling. Zie daarvoor de site van D66 Haren.

Met deze begroting zal in enkele jaren de financiële huishouding van Haren volledig op orde zijn. En dat is nodig, want zoals Deloitte concludeerde: voorgaande colleges hebben op te grote voet geleefd, teveel schulden gemaakt en de reserves uitgeput.

Het is dan ook opmerkelijk dat uitgerekend de fracties die verantwoordelijk zijn voor dat beleid en voor de schuldenlast van Haren: VVD, PvdA, GL en CU, woorden tekort kwamen om het college te verwijten dat er geld wordt opgepot en dat er een kaalslag plaatsvindt in Haren. Op geen enkele wijze kan die kaalslag worden aangetoond.

Wat D66 betreft: complimenten voor college en organisatie die zorgden voor deze uitstekende begroting.