D66 gaat strijden voor raadszetels aan Raadhuisplein en niet aan Grote Markt

Nieuws:

Door: Redactie

In een persbericht kondigt D66 Haren aan te zullen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Men gaat een verkiezingsprogramma met Harense thema’s schrijven en een campagne voeren voor zetels aan het Raadhuisplein en niet voor zetels aan de Grote Markt. Beo Dusink van de partij: “Wij gaan er nog steeds van uit dat Haren zelfstandig blijft. Daarom hebben we ons aangemeld als partij voor de gemeenteraadsverkiezingen voor Haren. Dat is een statement!”

De partijen die niet geloven dat Haren zelfstandig blijft (zoals de VVD) werken al toe naar verkiezingen voor de gemeenteraad van (Groot) Groningen. D66 kiest die weg niet. Dusink: “Wij hebben met onze partijgenoten in Groningen afgesproken dat we eerst geheel toe werken naar Harense verkiezingen. Pas als blijkt dat de fusie wél doorgaat, zullen we met hen gaan overleggen hoe wij Harense thema’s bespreekbaar gaan maken in Groot-Groningen.”

Deze week worden de leden uitgenodigd zich kandidaat te stellen als lijsttrekker of zich te melden voor verscheidene commissies. Daarna kunnen leden zich voor de gemeenteraadszetels kandideren. In september volgt de lijsttrekkersverkiezing en wordt een begin gemaakt met het schrijven van het verkiezingsprogramma.