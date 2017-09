D66 stelt kritische vragen over ontruiming AZC Onnen

Door: Redactie

De fractie van D66 stelt vragen aan het college, omdat men ziet dat de spelregels niet worden nageleefd bij de ontruiming van AZC Onnenstaete in Onnen. Wil Legemaat: “Het COA kreeg twee weken extra tijd om het AZC te ontruimen (dus tot 7 augustus) i.v.m. het einde van het schooljaar. Formeel was dit in strijd met de wettelijk maximale termijn van drie jaar voor een tijdelijke omgevingsvergunning.”

De bouwwerken die in het kader van de tijdelijke omgevingsvergunning uit 2014 zijn bijgeplaatst, dienden volgens de democraten dus uiterlijk 7 september 2017 te zijn verwijderd.

In de ‘bestuursovereenkomst’ tussen gemeente en het COA staat onder artikel 5 dat het COA garandeert dat het terrein in de oude staat wordt teruggebracht.

Legemaat: “De termijn van een maand is inmiddels verstreken en wij constateren dat de bouwwerken, toegestaan bij tijdelijke omgevingsvergunning , niet zijn verwijderd.”

D66 stelt in haar brief dat het college bij monde van de portefeuillehouder de gemeenteraad herhaaldelijk heeft gezegd dat het COA en de eigenaar van Onnenstaete gehouden zullen worden aan de afspraken. De fractie van D66 heeft de volgende vragen:

1. Zijn er in de afgelopen maanden nadere afspraken gemaakt met het COA en/of met de eigenaar van Onnenstaete over de tijdige verwijdering van de bouwwerken? Zo ja, hoe luiden die?

2. Welke maatregelen heeft u getroffen of gaat u treffen om het COA en de eigenaar van Onnenstaete aan de tijdelijke omgevingsvergunning en aan de afspraken uit de bestuursovereenkomst te houden?