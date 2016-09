Dag van de Harener geschiedenis op 15 oktober. Reis door de tijd in eigen dorp – lees meer…

Door: Redactie

Op zaterdag 15 oktober vindt de eerste Dag van de Harener Geschiedenis plaats. Een gezamenlijk initiatief van de leden van het Historisch Platform Haren. Er staan ‘s ochtends een fietstocht en een wandeltocht op het programma. De Harense jeugd mag archeologisch onderzoek doen. ’s Middags zijn er in ’t Clockhuys uiteenlopende lezingen over het verre en meer recente verleden van Haren te beluisteren. Het eerste Hotspot-bord van Geopark De Hondsrug in Haren wordt onthuld en er wordt een boek over de Harense archeologie gepresenteerd.



De vier Harense geschiedenisclubs, verenigd in het Historisch Platform Haren, besloten tot deze eerste Dag van de Harener Geschiedenis. Het gaat om de Stichting Harener Historische Commissie, de Harense Historische Kring ‘Old Go’, De Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse en de Stichting Gedeelde Verhalen. Het centrale thema van deze eerste editie is ‘Verdwenen Haren’, dat op verschillende manieren aan de orde komt.

Geopark De Hondsrug

In nauwe samenwerking met het Geopark De Hondsrug vindt ’s ochtends een fietstocht plaats. Die fietstocht start om 10.00 uur bij ‘t Clockhuys en voert de deelnemers via Haren, Oosterhaar en de Onner- en Oostpolder naar Noordlaren en vervolgens langs de westelijke kant van de Hondsrug, langs het Noordlaarderbos via Glimmen weer terug naar Haren. Onderweg geeft gids Ger Blijham een toelichting op de historische elementen langs de route. Geopark De Hondsrug plaatst langs de gehele Hondsrug informatieborden. Tussen de middag zal nabij Brasserie Intermezzo aan de Rijksstraatweg een eerste ‘Hotspot-bord’ worden onthuld.

Old Go heeft gids Henk Bakker bereid gevonden om een wandeling door het Quintusbos in Glimmen te leiden. De wandeling start om 10.30 uur bij de oprijlaan naar het Huis te Glimmen aan de Rijksstraatweg.

Opgravingen te Yesse

De Harense schooljeugd mag ’s ochtends tussen 11.00 en 12.00 uur met schepjes, harkjes en zeefjes in de weer om onder begeleiding archeologisch onderzoek te doen. In overleg met de provinciaal archeoloog wordt op het terrein van het voormalige klooster Yesse een stukje grond afgepaald, waar de schepjes de grond in mogen. Vondsten worden ter plekke door de archeoloog beoordeeld. Meekomende ouders kunnen naar een verhaal over de geschiedenis van het klooster (1215-1594) luisteren.

Lezingencircuit

’s Middags vindt in ’t Clockhuys een symposium plaats. Het publiek kan kiezen uit verschillende sprekers en onderwerpen. De archeologie en de geologie komen aan de orde. De destijds bij het klooster Yesse behorende landerijen worden toegelicht. Het Hunzedal en de Hondsrug krijgen de volle aandacht. Ook de invloed van de Hareners wordt op verschillende manieren besproken: we gaan op zoek naar de sporen van verdwenen landgoederen en bovendien wordt stilgestaan bij de verandering van boerendorp naar een landelijke gemeente vol villa’s. Een van de inleiders, oud-provinciaal archeoloog Henny Groenendijk, schreef voor de Harener Historische Reeks een deel over de archeologie van Haren. Deze uitgave zal op 15 oktober gepresenteerd worden.

De vier leden van het Historisch Platform Haren zullen met informatiekramen aanwezig zijn en ook een organisatie als Geopark De Hondsrug krijgt de mogelijkheid zich te profileren.

Aanmelden en nadere bijzonderheden

Voor de verschillende onderdelen van de Dag van de Harener Geschiedenis dient men zich aan te melden. Dat kan via een speciaal e-mailadres: dhg@cultureleraadharen.nl.

Aan de deelname zijn geringe kosten verbonden. Leden van Old Go en donateurs van Yesse betalen voor het symposium de helft.

De Dag van de Harener Geschiedenis wordt mede mogelijk gemaakt door het Dorpsfonds Haren, de Culturele Raad Haren, de gemeente Haren en het Geopark De Hondsrug.

Het is de bedoeling dat de Dag van de Harener Geschiedenis jaarlijks georganiseerd wordt. Het Historisch Platform Haren blijft de voortrekker van dit evenement dat steeds in het najaar zal plaatsvinden.

Programma Dag van de Harener Geschiedenis, 15 oktober 2016

10.00-13.00 uur: fietstocht door historisch Haren o.l.v. historicus Ger Blijham, start- en eindpunt ’t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren, deelname € 1,00

10.30-12.00 uur: wandeltocht o.l.v. Henk Bakker door het Glimmer Bos, start- en eindpunt Rijksstraatweg ter hoogte van oprijlaan Huis te Glimmen, deelname € 1,00

11.00-12.00 uur: Jeugd graaft naar geschiedenis op het terrein van Yesse, Essen 7, Haren, deelname € 2,50; nevenprogramma voor meekomende ouders, € 2,50

13.00-13.30 uur: Onthulling Hotspot-bord Geopark De Hondsrug, nabij Brasserie Intermezzo, Rijksstraatweg 152, Haren

Vanaf 13.30 uur: inloop voor Symposium ‘Verdwenen Haren, ’t Clockhuys’, Brinkhorst 3, Haren, deelname € 5,00

14.15-14.30 uur: opening symposium

14.30-15.15 uur: vier simultane lezingen door resp.

Henny Groenendijk (oud-provinciaal archeoloog) over Haren vlak onder je voeten’,

Harry Huisman (geoloog) over ‘Strepen in het landschap’,

Kees van der Ploeg (architectuurhistoricus RUG), over ‘Dichtbij de grote stad: van boerderijen naar villa’s’ en

Michel Krol (Het Groninger Landschap), over ‘Het natuurlijke Hunzedal’.

15.15-15.45 uur: pauze, waarin presentatie deel 21 Harener Historische Reeks ‘Een rondwandeling door pre- en vroeghistorisch Haren’ (H.A. Groenendijk).

15.45-16.30 uur: drie simultane lezingen door resp.

Marnix Deterd Oude Weme (landschapshistoricus) over ‘Het opgeheven corpusland van het cisterciënzer vrouwenklooster Yesse in 1596: een retrospectieve reconstructie’,

Enno Bregman (fysisch geograaf provincie Drenthe), over ‘De Hondsrug, meer dan een bult zand’ en

Eppo van Koldam (Harener Historische Commissie), over ‘Op zoek naar de sporen van verdwenen landgoederen’

16.45 uur: sluiting

Aanmelding voor de verschillende onderdelen: dhg@cultureleraadharen.nl.