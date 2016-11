Dagblad Telegraaf: Ontvoerders waren leden motorclub No Surrender

Nieuws:

Dagblad De Telegraaf brengt vandaag het bericht dat de bizarre ontvoering (waarbij het slachtoffer na te zijn mishandeld in Appèlbergen bij Glimmen was achtergelaten) het werk was van leden van motorclub No Surrender. Een onfrisse zaak, als de aannames kloppen.

Een man van 47 jaar uit Groningen werd in de late maandagnacht in het huis van zijn (ex-)vriendin mishandeld, waarna hij vrijwel naakt in het bos van Appèlbergen bij Glimmen uit de auto is gezet en achtergelaten. De man is daarop hulp gaan zoeken en belde aan bij een huis in Glimmen, waar de politie werd gebeld.

Volgens De Telegraaf was de mishandeling en ontvoering bedoeld als een soort vergelding, het slachtoffer was (vrij vertaald) uit de motorclub gegooid. Dat zou vaker gebeuren als leden zich misdragen. Het dagblad meldt dat de politie meer gevallen van intimidatie binnen deze gemotoriseerde kringen aan het adres van ex-leden onderzoekt.