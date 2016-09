Daniëlle Heerema is nieuwe eigenaar Banketbakkerij Rodenburg

Door: Redactie

Foto: Het team rond Daniëlle Heerema

Een oer-Harens bedrijf: Banketbakkerij Rodenburg is in andere handen overgegaan. Sinds 1 juli is er geen familie van de oprichter meer betrokken bij dit gerenommeerde bedrijf.

Daniëlle Heerema (30) die hier als vijftienjarige kwam werken is nu de nieuwe eigenaar. “Ik vond het werk direct al zo leuk, dat mijn schoolwerk eronder begon te lijden”, zegt ze met een lach. Ook toen ze naar de hotelschool ging bleef ze in deze winkel werken en diep in haar hart wilde ze niet anders, ook al stapte zij tijdelijk over naar horecabedrijven. Nu eigenaar Bram Rodenburg afstand wilde doen van het bedrijf dat door zijn ouders in 1939 werd opgericht (in de Kerkstraat) toonde Daniëlle belangstelling. “Het team dat hier al vele jaren werkt blijft hetzelfde. Klanten zullen niets merken, we blijven de banketbakkerij waar zoveel generaties fijne herinneringen aan hebben.” Heerema vindt het geweldig dat zij dit bedrijf kan voortzetten. Ze weet hoe diepgeworteld Rodenburg is in de Harense winkelhistorie. De winkel startte in de crisisjaren, maar liep vanaf het begin erg goed. In de jaren 80 is de zaak gedurende enkele jaren in andere handen geweest, maar Rodenburg keerde terug op het oude nest om de zaak voort te zetten. Later werd een koffiecorner met terras aan het concept toegevoegd, waardoor Rodenburg ook een pleisterplaats is geworden.