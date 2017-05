Daphne is blij met haar nieuwe bistro ‘Heerlijk’

Door: Redactie

Sinds april is de nieuwe bistro ‘Heerlijk’ geopend in het centrum van Haren. Daphne de Haan zette een nieuwe stap in haar horecaleven. Met Le Stelle aan de Brinkhorst startte zij in 2010 haar eerste eigen zaak, een combinatie van lunch en (Italiaanse) delicatessen. “De kosten van die locatie waren niet in verhouding met de ruimte die ik had”, zegt ze. “Huurverlaging was niet bespreekbaar helaas. Daarom heb ik vorig jaar de huur opgezegd en ben op zoek gegaan naar een andere locatie. Dat werd dus het restaurant waar voorheen ‘t Hart van Haren zat van Arnout Zwarts.”

Met de verhuizing in het vooruitzicht begonnen Daphne en haar partner Willem (al 20 jaar werkzaam in de horecawereld, o.a. De Pauw) te werken aan een nieuw concept. Daarbij werd de belangrijkste verandering dat er gedineerd moest kunnen worden. “Dat was in mijn oude pandje onmogelijk, veel te klein”, aldus Daphne. Hun nieuwe bistro kreeg de uitstraling zoals zij die voor ogen had. De kaart is geïnspireerd door de Franse keuken, ook kleine gerechten. “En al het vlees komt van biologische slagerij De Buurderij in Noordlaren, het bedrijf van Henk Warners”, zegt Daphne. Ze straalt. Ze lacht en oogt heel ontspannen. Waardoor zou dat komen? Enerzijds omdat zij inmiddels de trotse moeder is van een blakend zoontje (Bo) die bijna dagelijks in de bistro is te vinden en de zaak vanuit zijn kinderstoel observeert. Anderzijds omdat het een goede keuze blijkt te zijn die Daphne en haar partner maakten. “Het gaat erg goed, de eerste maand was top. We krijgen veel lovende reacties en dan moet de zomer nog beginnen.” Bistro ‘Heerlijk’ is 6 dagen van de week geopend. Maandag t/m woensdag van 10-18 uur. Op donderdag t/m zaterdag tot 22.00 uur (voor het diner). Niet alleen voor dineren, maar ook gewoon voor een drankje met een lekker hapje.