Darttoernooi in Mellenshorst

Nieuws:

Door: Redactie

Dartliefhebbers opgelet, het OPEN OOSTERHAAR Darttoernooi in de Mellenshorst is in aantocht.

Op zaterdag 30 september organiseert Ronnie Visser van Shanghaidarts.nl in samenwerking met Buurthuis de Mellenshorst het eerste Open Oosterhaar, een darttoernooi voor maximaal 32 deelnemers. Na enkele jaren van afwezigheid lijkt de tijd rijp voor een nieuwe kans voor deze sport in het buurthuis. Organisator Ronnie Visser, die zelf kort geleden een eigen winkel aan het Felland opende, was al enige tijd bezig met het vinden van een geschikte locatie en denkt deze in de Mellenshorst te hebben gevonden. De bedoeling is om met enige regelmaat een dergelijk toernooi te organiseren.

Er is op 30 september plek voor 32 deelnemers, en er wordt gestreden om mooie prijzen. In de winnaarsronde is een geldprijs te winnen van € 150,00 terwijl ook in de verliezersronde nog mooie vleesprijzen zijn te verdienen, deels beschikbaar gesteld door diverse sponsoren.

Het toernooi start om 18.00 uur en de inschrijving sluit om 17.30 uur. De voorkeur van de organisatie is echter dat men zich ruim van te voren per mail opgeeft, info@shanghaidarts.nl