De gemengde gevoelens van Peter en Monique de Groot

In 1932 startte J.M. Postema een automobielbedrijf in Haren. Hij vestigde zich achter het pand waar nu King Wah is gevestigd (restaurant) op Rijksstraatweg 158.Later verhuisde Postema naar de Rijksstraatweg, precies op de plaats waar nu de Vondellaan begint. Toen die weg werd aangelegd moest Postema weer verhuizen. Men kocht de oude villa van jonkheer Van Iddekinge, die stond aan de Rijksstraatweg. Op die plaats bouwde Postema een nieuw bedrijfspand, dat er, in gewijzigde vorm, nu nog steeds staat. Al 76 jaar is Postema in Haren gevestigd. De familie Postema is steeds verbonden gebleven aan dit autobedrijf, ook al ging het over in handen van aangetrouwde familie (de Groot). Tot vandaag. Peter de Groot (kleinzoon van de oprichter) en zijn vrouw Monique (zie foto) hebben om gezondheidsredenen moeten besluiten hun mooie bedrijf te verkopen.

In een persoonlijke brief aan relaties leggen zij het uit:

“Aan de ene kant zijn wij allerminst blij dat wij niet verder kunnen met dit prachtige familiebedrijf, dat al bijna 80 jaar bestaat. De gezondheid van Peter laat te veel te wensen over; het ondernemerschap vraagt energie en kracht, die Peter door gezondheidsproblemen niet langer kan opbrengen. Monique heeft veel taken overgenomen, maar dat is toch wat anders dan het gezamenlijk ondernemen, zoals wij dat ooit voor ogen hadden. Om bovengenoemde reden zullen we dan ook geen afscheidsreceptie organiseren.

Er is echter ook een zonzijde. We hebben in Bert de Groot en zijn vrouw Ankie prima opvolgers gevonden die Renault Postema Haren toekomst kunnen geven. Zij hebben veel ervaring, zodat wij ervan overtuigd zijn dat zowel onze klanten als onze medewerkers op een goede manier verder kunnen.

Dit was voor ons een absolute voorwaarde bij het nemen van deze belangrijke beslissing.

Voor de goede orde: Bert en Ankie zijn geen familie, maar het is een komisch toeval dat op deze manier de naam De Groot verbonden blijft aan dit bedrijf.

Graag willen wij u bedanken voor uw vertrouwen in ons en ons bedrijf.

Het is voor ons en onze familie een intensieve maar mooie tijd geweest, welke we ons ook zo zullen blijven herinneren. ”