Door: Redactie

Volgens een Burgernetmelding vandaag om 19.39 uur is in Haren de 75-jarige Hennie vermist. Ze is dementerend. Ze begeeft zich te voet door Haren en draagt een blauwe trui en grijze broek.

Hennie heeft kort wit haar. Heeft u haar gezien of weet u waar ze is, bel 0900-8844.