Dilemma brandweer tijdens blussen uitslaande brand Boerlaan

Door: Redactie

Op de avond van 28 februari ontstond een felle brand in het schilderachtige en monumentale boshuisje op de kruising Boerlaan-Lutsborgweg in Haren. De bewoonster en haar pluimvee konden een veilig heenkomen zoeken, maar de brandweer kon het huis niet redden.

foto: door Sander Graafhuis, Haren de Krant

Het (deels) houten huisje was een gemakkelijke prooi voor de vlammenzee. De brandweer van Haren rukte met groot materieel uit, maar werd met een dilemma geconfronteerd. De dichtstbijzijnde brandkraan aan de Lutsborgweg bevond zich op ongeveer 250 meter afstand. Harry Pieters van Brandweer Haren zegt dat het gereedmaken van de brandkraan veel tijd zou kosten en dat daarom in allerijl is gezocht naar een alternatieve waterbron. Daarbij is gekeken naar de vijver voor het huisje, maar die bleek te ondiep. “We hebben een diepte van minstens zestig centimeter nodig”, zegt Pieters. “Anders zuig je zand op en raakt de zaak verstopt.” De toegang naar de vijver werd bovendien belemmerd door bomen en een zandwal. Om die redenen is besloten om een extra tankauto van Haren te laten komen met 1500 liter water en ook een grote tankauto uit Eelde met 15000 liter water aan boord. Volgens Pieters heeft de brandweer direct na aankomst nog even geprobeerd het vuur binnen ‘aan te vallen’, maar dat bleek te gevaarlijk. Het huisje, 99 jaar oud, is verloren. Voor de eigenaar was de brand een emotionele ervaring, waarvan zij moet herstellen.