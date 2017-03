Dispuut over lekkend dak Zwembad Scharlakenhof nog niet opgelost – lees meer…

Door: Redactie

Messen liggen er niet op tafel, want Piter Bakker van Zwembad Scharlakenhof en wethouder Mariska Sloot van de Gemeente Haren zijn prima ‘on speaking terms’. Maar er ligt nog een principieel verschil van mening over het schadeherstel van een lekkend dak van het zwembad. De reparatie kostte in 2016 ruim 12.000 euro en de gemeente wil die kosten verhalen op de stichting die het zwembad exploiteert, SEZS. Piter Bakker (foto) weigert.

Het lekkende dak werd een jaar geleden al gerepareerd en de gemeente stuurde de nota door naar Piter Bakker. Die heeft deze vanaf de eerste dag betwist. Hij is van mening dat conform de erfpachtovereenkomst de gemeente deze kosten zelf moet betalen. De gemeente is eigenaar van het gebouw en de stichting betaalt jaarlijks 2.500 euro erfpacht. Bakker: “Het lekken was al een jarenlange kwestie, die door de gemeente nooit was opgelost in de tijd dat onze stichting nog niet bestond. Ik kan bovendien aantonen dat de lekkage het gevolg is van een fout bij de bouw van het dak, twintig jaar of langer geleden.” Piter Bakker schetst de constructie op een blaadje papier en laat zien dat foutief geplaatste dakisolatie destijds de bron van het kwaad is. Per dag leidde dit tot vele liters condensvocht, dat een uitweg zocht via dakplaten in de kantine én in het zwembadgedeelte. Hij vindt dat het herstel van deze schade niet valt onder de onderhoudsplicht van de stichting. De gemeente denkt daar anders over.



Na meerder gesprekken zijn de inzichten niet gewijzigd. Het is nog niet bekend wat de gemeente gaat doen met de onbetaalde nota. Een gang naar de rechter of afboeken? Een derde optie is ‘in der minne schikken’. Bakker zegt af te wachten.