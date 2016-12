Dispuut met ProRail wellicht in januari 2017 opgelost

Door: Redactie

Wethouder Mariska Sloot (GVH) houdt de kaarten tegen de borst en laat er niet in kijken. Gevraagd naar de stand van zaken rond de ‘tunnel’ naast het station blijft zij vaag.

“We zijn met ProRail in gesprek en we zullen er wel uit komen. Maar zover zijn we nog niet en het lijkt me niet goed er nu al dingen over te zeggen, terwijl we pas in januari duidelijkheid kunnen geven.” Het lijkt tijdrekken, maar dat is het volgens de wethouder niet.

Het gaat allemaal om een tunnel die de Walstroweg veilig moet verbinden met het stationsgebied. Daardoor zal het fiets- en voetgangersverkeer niet meer over de drukke Oude Middelhorst moeten. De tunnel staat al sinds jaren in de planning, maar de gemeente en ProRail besloten het tot onderdeel te maken van de complete facelift van het stationsgebied. Dat werkte al vertragend. Nu kwam er enkele maanden geleden nog een probleem bij. Volgens de wethouder had ProRail tijdens het spel de regels van de financiering aangepast. Men had de post ‘onvoorzien’ opgehoogd van de gebruikelijke 10% naar (onbevestigde berichten) 40%. De tunnel zou 8 miljoen kosten. Bij tegenslag zou van de gemeente opeens een bedrag van miljoenen extra gevraagd kunnen worden. Daar ging Mariska Sloot niet mee akkoord. Dit dispuut zorgt ervoor dat pas in 2018 of 2019 kan worden begonnen met de aanleg van de tunnel.

Zoals gezegd zal zij in januari naar buiten treden met het resultaat van haar onderhandelingen.