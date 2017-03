Nieuws:

Door: Redactie

Nabij de bewaakte spoorwegovergang in Ydermade (aan de weg De Punt-Tynaarlo) is gisteren een persoon aangereden door een trein. Het slachtoffer raakte zo ernstig gewond, dat deze aan de verwondingen is overleden. De politie onderzoekt de toedracht en gaat er vooralsnog van uit dat het een ongeval was.

Bron: rtvn