Dodenherdenking in Haren live op Haren FM

Nieuws:

Door: Redactie

Haren FM, de lokale omroep van de gemeente Haren, gaat dit jaar voor het eerst de dodenherdenking in Haren uitzenden. De omroep hoopt vooral de oudere inwoners, die niet bij de herdenking aanwezig kunnen zijn, hiermee van dienst te zijn.

De uitzending begint donderdagavond om 19.00 uur met aangepaste muziek. Vanaf half 8 is de omroep aanwezig bij het herdenkingsprogramma dat bij de Dorpskerk wordt gehouden. Er is een welkomstwoord door de heer K. Drenth, namens het 4 Mei Comité Haren. Leerlingen van het Maartenscollege lezen een gedicht voor. Daarna is het Signaal Taptoe Infanterie en de twee minuten stilte. Na de kranslegging bij het het monument, onder Koraalmuziek door Harmonie ‘67, wordt aansluitend de herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde Kerk met m.m.v. Harmonie ‘67 uitgezonden. Om 21.15 uur is het einde van de plechtigheden.

Haren FM is te ontvangen in de ether op FM 107 MHz., de kabel FM 105.5 Mhz en via de stream op www.haren.fm