Donderdag a.s. verkiezingsdebat in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op 16 februari a.s. van 19.30-22.30 uur wordt er een verkiezingsdebat gehouden in het gemeentehuis van Haren. Het debat is een aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer, die op 15 maart plaatsvinden. Organisator is het Politiek Overleg Haren.

Mark Boumans, oud-burgemeester van Haren (thans burgemeester van Ommen) is debatleider. Deelname aan het debat is toegezegd door de VVD, GL, CU, CDA, D66, PvdA , SP, PvdD. Veel partijen geven als debater een zittend Tweede Kamerlid op. De discussies zijn in vier rondes, drie over algemene landelijke onderwerpen en in de laatste ronde zal een vraag over de herindeling van Haren worden gesteld. Het publiek wordt bij het debat betrokken.

U kunt thuis het debat volgen via Haren FM 107 Mhz, kabel 105.5 Mhz en via internet op de homepage van de gemeente Haren.