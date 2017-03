Donderdag praten over het bos Scharlakanhof – lees meer…

Door: Redactie

Het bos rond sportcentrum Scharlakenhof stond vroeger ook wel bekend als het Geertsema’s Bos. De natuur is er de laatste decennia zijn gang gegaan, soms een handje geholpen door Schotse Hooglanders.

Veel mensen wandelen er (met of zonder hond). De verpaupering van het oude buitenzwembad geeft het bos een wat sinistere dimensie. Geregeld vonden reeën er de dood als ze in het oude 50-meter bad tuimelden. Dat probleem is opgelost, doordat er zand is gestort zodat dieren weer uit het water kunnen klimmen. Begin jaren 90 dreigde een stuk van het bos te worden geofferd aan nieuwbouwplannen (nieuwe wijk met 600 huizen), maar massief verzet van Harenaars maakte aan die plannen een einde.

Over ‘hoe nu verder’ met dit bos gaat Landschapsbeheer Groningen donderdag 9 maart vanaf 19.30 uur in gesprek met belangstellenden. Ook de gemeente Haren en de Stichting Scharlakenkring zijn betrokken bij deze bijeenkomst. Locatie: Sportcentrum Scharlakenhof, Geertsemaweg 3, Haren.