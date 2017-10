Wie doneert eenmalig voor gedenkbord in Haren?

Nieuws:

Door: Redactie

Dirk Munk uit Groningen zoekt sponsoren, die eenmalig een groot of klein bedrag willen doneren voor een gedenkbord aan de Hoornsedijk.

In de nacht van zondag 17 op maandag 18 augustus 1941 voerde de Engelse RAF een afleidings-bombardement uit op de Duitse stad Bremen. Een Handley Page Hampden AE185 bommenwerper was om 22.55 uur opgestegen van de basis Swinderby in Lincolnshire om naar Bremen te vliegen. De vlucht eindigde echter toen het vliegtuig in het Paterswoldsemeer stortte. Aan boord waren vier bemanningsleden: de piloot Pilot Officer Eric Cyril Maskell (19), de Canadese navigator Pilot Officer Henry Law (26), en twee boordschutters, Flight Sergeant Peter Francis Barclay Orwin (19), en Sergeant George Albert Cowell (21). Nabestaanden hebben laten weten erg blij te zijn met een eventuele gedenkplaat.

Kort na middernacht kwam het bij Haren in het vizier van een Duitse nachtjager, een Dornier DO 215-B5 met aan de stuurknuppel Oberleutnant Ludwig Becker. Hij was een zeer bekwame piloot, en zou nog hoog gedecoreerd worden vanwege zijn vele overwinningen voordat hij begin 1943 zelf sneuvelde ten noorden van Schiermonnikoog. Hij haalde de Hampden waarschijnlijk zonder veel moeite neer. Alleen de piloot kon zich in veiligheid brengen met een parachute en kreeg onderdak van een boer langs de dijk. Met het monument wil Dirk Munk informatie geven over beide partijen in deze oorlog, dus staat er ook informatie over de Duitse betrokkene, Ludwich Becker. “Het wordt tijd dat we beide kanten van het verhaal gedenken”, meent Munk.

Voor het monument, een informatiebord, zal in het totaal rond 3.000 euro nodig zijn. Munk zoekt nu sponsoren die hieraan een eenmalige bijdrage willen leveren.

Wilt u geld storten, doe dat dan op rekening NL25 ABNA 0252 5309 77 ten name van “bommenwerper gedenkteken”. Zet er ‘anoniem’ bij als u nergens als sponsor vermeld wilt worden. Contact met de initiatiefnemer kan via munk@home.nl