Dorpskrant Glimmen, Glimmerlei, 25 jaar!

Nieuws:

Door: Redactie



Het ‘dorpskrantje’ van Glimmen heet Glimmerlei en bestaat 25 jaar. De redactie geeft een jubileumboek uit met de mooiste verhalen uit het blad.Het begon in 1982 als een aanvulling op het Harener Weekblad met meer oog voor Glimmense zaken. Het bleek geen eendagsvlieg. De Glimmerlei viert deze maand haar 25 jarig bestaan. Glimmen kan niet zonder haar eigen blad, waarin mensen en ontwikkelingen op de voet worden gevolgd. Glimmerlei is een maandblad.

Op zaterdag 1 december rond 14.30 uur ontvangt de huidige redactie gasten in het dorpshuis om daar het jubileumboek ten doop te houden. Daar wordt het eerste exemplaar in ontvangst genomen door burgemeester Mark Boumans. Het boek kost 25 euro en is 130 pagina’s dik, boordevol met de mooiste artikelen die in de afgelopen kwart eeuw in het blad zijn gepubliceerd. De redactie meent dat het een mooi historisch overzicht is geworden van hetgeen Glimmen die jaren heeft beziggehouden.

Bestellen kan per mail glimmerlei@zonnet.nl of bij Flora en Fauna, de tuin- en dierenwinkel in Glimmen aan de Rijksstraatweg 32 (050-4061490).

Foto: De burgemeester neemt het eerste exemplaar van het jubileumboek Glimmerlei in ontvangst op zaterdag 1 december 14.30 uur in het dorpshuis te Glimmen.