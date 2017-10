Dr. E.H. Ebelsweg bewust tijdje in donker voor een test

Door: Redactie

Als het donker is blijft de Dr. E.H. Ebelsweg voorlopig in het donker tussen de rotonde en de Rijksstraatweg. De verlichting blijft uit. Via borden langs de weg wordt duidelijk gemaakt dat de gemeente een proef uitvoert voor ‘minder straatverlichting’.

Het publiek kan haar mening geven over het effect en wordt verwezen naar de website van de gemeente. De link, zoals op de borden vermeld, werkt echter (nog) niet. Wellicht is het aan te bevelen om te reageren op de proef via een mail aan: gemeente@haren.nl