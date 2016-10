Drijfveer van persoon die ruim ton aan zwembad leende

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente Haren heeft kritiek op de manier waarop de stichting die het zwembad in Haren exploiteert een geldlening van een anonieme geldschieter wilde verwerken in de boekhouding.

Interessanter dan die kwestie is de vraag wat de drijfveer is van een particulier om ruim 100.000 euro eigen geld te lenen aan de stichting. Haren de Krant vroeg het deze persoon, die beslist anoniem wil blijven. Hij is geregeld bezoeker van het zwembad en zag met vreugde hoe vrijwilligers zich de afgelopen jaren hebben ingezet om het bad te renoveren en heropenen. “Ik merkte dat ze in het zicht van de haven nog extra geld nodig hadden en ik vond het doodzonde als ze het uiteindelijk niet voor elkaar hadden kunnen krijgen. Zulke initiatieven zijn zo prachtig, die moeten slagen. Ik had toevallig het geld beschikbaar en heb het aan de stichting geleend. Daar heb ik nog geen dag spijt van gehad.”