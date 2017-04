Onder druk van advocaten heet Wijz Team nu: Toegangs Team Haren

Nieuws:

Door: Redactie



Gemeenten in Nederland hebben teams paraat die mensen met een zorgvraag kunnen begeleiden naar de juiste zorg of ondersteuning. In Groningen heten het ‘Wij-Teams’. In Haren bedacht men destijds de naam Wijz Team. Maar onder druk van advocaten is die naam nu veranderd.

De Overijsselse welzijnsorganisatie Wijz maakte bezwaar tegen het gebruik van de naam Wijz Team Haren. Er zou verwarring op de loer liggen. Hoewel wethouder Michiel Verbeek het daarmee niet eens is wil hij er ook geen juridisch gedoe van hebben. “Daarom hebben we een nieuwe naam bedacht. Het wordt Toegangs Team Haren.”

Het Toegangs Team bestaat uit rond 30 experts die een rol kunnen spelen in het verwijzen of zelf aanbieden van zorg. Burgers met een zorgvraag kunnen rekenen op de begeleiding en adviezen van het Toegangsteam. Het gaat dan om de onderwerpen werk, inkomen, jeugd en zorg. Een interessante nieuwe website in dit verband is onlangs gelanceerd: www.harenhelpt.nl