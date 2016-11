Duurzaam Haren wil coöperatie voor projecten

Door: Redactie

‘Duurzaamheid’ is een containerbegrip geworden. Zo veelomvattend dat het lastig is om het concreet te maken. Een omschrijving: “Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.”

In Haren proberen Jeroen Groothuis en Ronald Zuidema die woorden om te zetten in daden. Ze knokken voor de oprichting van de coöperatie Duurzaam Haren, met leden die zich samen inzetten voor projecten die de natuurlijke energiebronnen op aarde beschermen. Projecten met zonnepanelen, maar ook projecten met aandacht voor elektrisch vervoer stimuleren of winkelconcepten (zoals ‘Mijn Tafel’) waar het hergebruik van producten wordt gestimuleerd. De twee mannen kiezen voor een zakelijke opzet, waarbij mogelijke deelnemers aan de coöperatie ook worden verleid met financieel voordeel. “Het is een mix van financieel voordeel en het besef dat we zuinig moeten omgaan met de aarde”, zegt Ronald Zuidema. Hun droom: “Een onafhankelijk Harense duurzaamheid coöperatie die rendementen realiseert op duurzame installaties, waardoor fondsen kunnen worden beheert voor herinvesteringen in lokale duurzame initiatieven of waarmee lokaal maatschappelijk betrokken initiatieven kunnen worden ondersteund met als uiteindelijke streven gemeente Haren energieneutraal te krijgen en het liefst CO2 vrij.”

Oprichting

De oprichting van de coöperatie is nabij, er moeten nog geschikte bestuursleden worden gevonden. Als dit is gelukt zullen leden ongeveer 100,- euro per jaar gaan betalen. Vervolgens zullen leden projectvoorstellen doen, die worden beoordeeld op haalbaarheid door een deskundig adviescommissie, die het besluit voorlegt aan het bestuur. Eén van de eerste projecten zal de installatie van een ‘zonnepanelen-park’ zijn (b.v. in een weiland in Haren). Deelnemende bewoners investeren daarin 4.000 euro, en volgens Groothuis krijgen ze voor dat geld veel meer terug dan op hun spaarrekening (‘die levert namelijk niets op’). Zo’n park kan 1 megawatt stroom leveren voor 250 huishoudens. De heren rekenen voor dat deze huishoudens per jaar zo’n 470,- euro gaan besparen. Die besparing is opgebouwd uit goedkopere kilowattprijs, rente en belastingvoordeel. “Na vijftien jaar is de investering terugverdiend en dan gaat het hard met de winst”, zegt Groothuis. Alle bedragen hierboven zijn indicatief.

Gemeente

De twee gedreven mannen staan voor hun zaak en waren teleurgesteld toen de gemeente Haren niet bereid bleek om bij te dragen in de eerste kosten. “Dit was voor de gemeente een kans om handen en voeten te geven aan haar idealen van de duurzame samenleving”, zegt Zuidema. “We doen het dus nu nog even zonder de gemeente. Als we de coöperatie hebben opgericht zullen we aan de slag gaan met het werven van leden en dan kunnen we beginnen aan het eerste zonnepanelenproject in een bepaald postcodegebied.” De twee hebben beiden hun eigen rol. Groothuis wil kennis delen en duurzaamheid een zakelijke basis geven, zodat mensen er warm voor lopen. Zuidema heeft op zich genomen om de idealen onder de aandacht van het publiek te brengen en om partijen samen te brengen. Wie zitting wil nemen in het bestuur is welkom, mail aan info@duurzaamharen.nl