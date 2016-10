Eerste Dag Harener Geschiedenis, geslaagd! – lees meer…

Door: Redactie

Door: haweha

Een geslaagd evenement. En voor herhaling vatbaar is mijn opinie als toehoorder van het symposium in ’t Clockhuys. Zeker als ik uitga van de zeer boeiende lezing van Eppo van Koldam in een overvolle Dickensroom. Hij nam ons mee in een virtuele speurtocht naar o.a. verdwenen landgoederen in de gemeente Haren en dat was zeer de moeite waard.

In een pauze werd door één der sprekers, Hennie Groenendijk uit Noordlaren (oud provinciaal archeoloog), het 21e nummer van de HARENER Historische REEKS gepresenteerd, met als titel:

,, Een rondleiding door pré- en vroeghistorisch Haren”. Te koop bij boekhandel Boomker.

‘s Ochtends was er een fietstocht door historisch Haren en een wandeltocht, terwijl de schooljeugd zich kon vermaken met opgravingen bij het Klooster Yesse te Essen. Tussen de bedrijven door werd ook het zogenaamde Hotspot-bord met nieuws over het Geopark op de Hondsrug onthuld. Dit bord is geplaatst op het Raadhuisplein tussen Intermezzo en de ING.bank.

De organisatoren van deze eerste editie der Harener Geschiedenis, die verenigd zijn in het Historisch Platvorm Haren, kunnen met dit samen optrekken en optreden tevreden zijn lijkt mij.