Eigenaar dode koeien voor de rechter

Door: Redactie

De boer uit Winsum die niet kon voorkomen dat 28 koeien dood gingen in de polder bij Oosterhaar hangt een boete boven het hoofd. Desgevraagd laat de Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) weten de zaak voor de strafrechter te brengen. Hoewel men op 2 september, toen de dode dieren werden ontdekt, nog liet weten dat de boer niets te verwijten viel, wordt nu toch vervolgd.

Haren de Krant ontdekte voorts dat verontruste omwonenden de politie al eerder hadden gebeld met de mededeling dat de enorme kudde jonge koeien er niet goed bij liep. Een boer behoort volgens dierenarts Frank de Bont, die ter plaatse was, iedere dag zijn vee te controleren. De eigenaar laat weten iedere week één of twee keer te zijn geweest. Vier dagen voor de ontdekking was hij nog wezen kijken, maar ontdekte niets bijzonders. Hij erkent wel dat al langere tijd vier dode koeien in de sloot lagen, maar hij kon er door de drassige bodem met de kraan niet bij komen, zegt hij. De overige koeien zijn volgens hem wellicht geschrokken van een luchtballon en de sloot ingelopen. Zijn bedrijf had overigens al de aandacht van de NVWA wegens eerder incidenten.

Foto: Sander Graafhuis Haren de Krant