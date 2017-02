Eindelijk kan Restoria open in nieuwe pand Anjerlaan, ‘problemen met bouwer opgelost’

Nieuws:

Door: Redactie

Eigenaar Tonny Bruns van Restaria aan het nieuwe Anjerplein in Haren heeft zware dagen achter de rug. Een verschil van mening ‘over contracten’ zorgde ervoor dat de bouwer (Van Wijnen) het nieuwe pand maandag niet aan Bruns wilde overdragen. De zaak zou die dag opengaan.

De afgelopen weken had Tonny Bruns al toegang tot het pand om de zaak in te richten. Er was over de oplevering echter nog wel een klein twistpunt, maar hij had niet verwacht dat dit de opening van de nieuwe zaak in de weg zou kunnen staan. Sinds maandag is er koortsachtig overleg geweest en uiteindelijk kreeg Bruns zijn gelijk.

Vandaag rond 16.45 uur kan de prachtige nieuwe zaak dus eindelijk open. Bruns is opgelucht. Met de opening bereikt hij een mijlpaal, want de bouw van het nieuwe winkelcentrum liet tien jaar op zich wachten.