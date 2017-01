En toch komt er weer een marathon op natuurijs in Noordlaren: 18 januari 2017 – lees meer…

Door: Redactie

Morgen, woensdag 18 januari, vindt de eerste marathon op natuurijs plaats in Noordlaren. Schaatsliefhebbers zijn opgetogen, de gemeente neemt maatregelen om het verkeer in goede banen te leiden. Vanochtend is de ijsvloer goedgekeurd door de KNSB.

Morgen zullen de vrouwen om 10.00 uur starten en de mannen om 11.00 uur. Haren FM komt tijdens de eerste marathon op natuurijs van 2017 met een live uitzending. Vanaf de ijsbaan zullen verslaggevers Heleanne Prins en Gerard Uilenberg u op de hoogte houden van alles wat er op en naast de ijsbaan gebeurt. Kevin van der Laan presenteert vanuit de studio en houdt alles in de gaten wat er op sociale media gebeurt.

De uitzending start om 10.00 uur en is te beluisteren via Haren FM (107.0 ether, 105.5 kabel, stream op www.haren.fm).

De gemeente Haren heeft verkeersmaatregelen genomen voor morgen. Een woordvoerder zegt:”Omdat wij een grote toestroom aan bezoekers verwachten is er een omleiding voor het doorgaande verkeer ingesteld. Doorgaand verkeer van Glimmen naar Midlaren en terug wordt omgeleid via de Vogelzangsteeg en de Lageweg. Bezoekers van de marathon worden omgeleid via de Zuidlaarderweg. Er geldt een stopverbod ter hoogte van de ijsbaan aan de Zuidlaarderweg 63.”

Foto: Sander Graafhuis, Haren de Krant: Afgelopen nacht werd de ijsvloer bereid.