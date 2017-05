Er zit ‘iets’, maar of het de Shermantank is…? – Lees meer…

Door: Redactie

Het wordt spannend. Er zijn aanwijzingen dat er ‘iets’ in de grond zit aan de Reigerlaan in Paterswolde en het zou in theorie de Shermantank kunnen zijn die Canadese bevrijders in 1945 daar per ongeluk in de drassige bodem lieten zinken. Haren de Krant bracht dit verhaal in december 2016 en sindsdien wordt er weer druk gespeculeerd. Op dit moment vindt echografisch onderzoek plaats en het kan nog altijd…

Medewerkers van Geomaat zijn, samen met deskundigen die munitie kunnen opsporen, nu bezig met bodemonderzoek aan de Reigerlaan. Op hun scherm zien zij in grafieken aanwijzingen dat er inderdaad een ‘harde plaat’ diep in de grond is. Maar van welk materiaal blijft nog gissen. De zoekers willen dus nog niet bevestigen dat het de tank is. Sietse Dunning uit Haren, die de zaak destijds weer aanhangig maakte, twijfelt niet. “Die tank zit er”, zegt hij. Hij verwijst naar vorige week, toen twee wichelroedelopers de locatie onderzochten. “Die zeggen ook: die tank ligt er”, aldus Dunning.

Naar verwachting wordt binnen twee weken duidelijk of er genoeg redenen zijn om de gaan graven en zo mogelijk de tank te bergen.