Ernesto zet een punt achter Sa Capanna, de zoons nemen de zaak over in 2018 – lees meer…

Door: Redactie

Ernesto Frau en zijn vrouw Danielle doen een stap terug. Ze laten in 2018 hun succesvolle Italiaanse restaurant Sa Capanna over aan hun zoons Francesco en Roberto. Later zal waarschijnlijk ook dochter Stefania zich bij hen voegen. Na 35 jaar Sa Capanna is het tijd voor de nieuwe generatie, zegt Ernesto.

Het overdragen van de zaak aan de Vondellaan in Haren gaat stap voor stap, dat proces is al een tijdje bezig. Voor Ernesto, die in 1982 neerstreek in Haren, doemt nu een groot dilemma op. Hij wil niets liever dan terugkeren naar zijn geboortedorp op Sardinië. Maar of zijn Nederlandse vrouw Danielle daar ook voor voelt is zeer de vraag. De kinderen en kleinkinderen wonen in Nederland, daar neem je niet graag afscheid van.

In Haren de Krant die vanaf woensdag wordt verspreid een interview met Ernesto en zijn twee zonen over de toekomst en de dilemma’s.

Op de foto de familie Frau…