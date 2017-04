Euforie over nachtvlinder in Haren

Door: Redactie

Ronald Pieters woont vlakbij Sassenhein waar de meidoorn groeit in de vorm van heggen. Dat is een mooie leefomgeving voor de Theria Primaria, een nachtvlinder die ook bekend is als Meidoornspanner.

Pieters is euforisch als hij meldt dat hij onlangs de meest noordelijke waarneming in Nederland van dit diertje deed in zijn eigen tuin. De Vlinderstichting omschrijft deze soort als zeer zeldzaam, die alleen sporadisch voorkomt in het oosten en zuiden van Nederland. Boven Zwolle was deze nachtvlinder nog niet waargenomen. Oppervlakkige lezers zullen hun schouders ophalen en gunnen nachtvlinders nauwelijks een blik waardig. Pieters is echter liefhebber van vlinders. “Weet je dat er in Nederland maar 53 dagvlindersoorten bestaan en wel 2000 micro- of nachtvlindersoorten?”, zegt hij. “En dat sommige nachtvlindersoorten, zoals de Meidoornspanner alleen in de winter vliegen?” Hij prijst de diverse ingenieuze mechanismen van deze diertjes, bijvoorbeeld kunnen sommige pijlstaartvlinders met ultrasone geluiden het radarsysteem van vleermuizen ontregelen. Hun uiterlijk is vaak vrij saai, maar deze Harenaar weet verschillende soorten tóch te determineren. “Op een avond in maart zag ik bij de buitenlamp van mijn schuur deze Meidoornspanner, ik heb hem goed bekeken en zie hem telkens terugkomen. Hij is in ons land maar enkele malen waargenomen en niet boven de IJssel, dus ik was direct enthousiast en heb het, met dank aan onze Harense bioloog Kees Boele, gemeld aan de Vlinderstichting. Ik zou graag willen dat vlinders meer worden beschermd. De gemeente Haren zou wat mij betreft wat meer Meidoorns mogen planten voor de Meidoornspanner.

foto: Ronald Pieters op de plaats waar hij de zeldzame nachtvlinder telkens ziet vliegen…