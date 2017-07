Europees toptennis in Haren vanaf 27 juli – lees meer…

Door: Redactie

Van donderdag 27 juli tot en met zondag 30 juli komt de jeugdtop van Europa

naar Tennis- en Squashclub Haren (TSH). Dan wordt gestreden om plaatsing voor

de finale van het Europees Kampioenschap voor landenteams tot en met 12 jaar,

zowel voor jongens als voor meisjes. Bij de beste meisjes uit Europa mag 12-jarige

Harense Annelin Bakker uitkomen voor het Nederlands team. Een unicum voor

Tennisvereniging TSH, dat nog nooit iemand uit Haren zag meedoen aan dit

prestigieuze internationale tennistoernooi, dat elk jaar in Haren plaats vindt.

Deze deelname heeft ze te danken aan haar goede spel op diverse toernooien. Recent is

Annelin eerste geworden op de District jeugd kampioenschappen t/m 12 jaar.

17 juli t/m vrijdag 21 juli: Nationale jeugdtop naar Haren

Voorafgaand, van maandag 17 julitot en met vrijdag 21 juli, komt de tennistop van de

jeugd in Nederland ook naar Haren. Dan strijden de beste 24 jeugdspelers van

Nederland in de leeftijd van 12 jaar tot 14 jaar om de winst van het VCD BI-viersterren

jeugdtoernooi. De meisjes en jongens spelen enkel en dubbel. De finales zijn op vrijdag

21 juli: publiek en media zijn de hele week welkom.

Bij de jongens tot en met 14 jaar staat Groninger Jacco Arends (GLTB) als eerste

genoteerd. Hij komt meteen op maandag in actie. Bij de meisjes tot en met 12 jaar wordt

Groningen vertegenwoordigd door wederom Annelin Bakker (TSH), Hanna Lindeboom

(Cream Crackers) en haar zusje Sarah (eveneens Cream Crackers) en bij de jongens tot

en met 12 jaar door Niels Roemeling (Cream Crackers). Zij spelen hun eerste wedstrijd

op dinsdag. In het verleden kwamen huidige wereldtoppers als Kiki Bertens, Robin

Haase, Michaëlla Krajicek en Mary Pierce ook naar Haren om een van deze toernooien te

spelen.

Het toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door VCD Business Intelligence, Dorpsfonds

Haren, Postillion Hotel en Groningen Sport Revalidatie.

Over TSH

TSH Haren is een tennis- en squashclub in Haren met 21 tennisbanen waarvan 6 overdekt en

4 minibanen. Daarnaast beschikt TSH over 4 squashbanen en een clubhuis met volwaardig

café en terras. Bij TSH Haren kun je tennissen en squashen, en tennisles of squashles volgen.