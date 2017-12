Even de mening peilen: fusie Haren en Groningen ja of nee?

Nieuws:

Door: Redactie

In de discussie over wel of niet fuseren wordt vaak gerefereerd aan het draagvlak, zowel door voor – als tegenstanders. Laten we nu eens de stemming peilen van dit moment. rechts op deze homepage (voor mobiele lezers onderaan) staat de simpele vraag of Haren wel of niet moet fuseren. We weten dat niet alle stemmers uit Haren komen, maar de lezers van deze website hebben wel een binding met de gemeente Haren. Daarom lijkt ons de uitkomst wel indicatief voor de huidige sentimenten. Geef anoniem uw mening en u ziet dan hoe anderen hebben gestemd.

Dank u.