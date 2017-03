Explosieve groei seniorenwoningen in Haren op komst – lees meer…

Door: Redactie

Ouderen die ‘in de buurt van zorg’ willen wonen kunnen nu al terecht nabij of in Maarwold, Zonnehof, Westerholm en De Dilgt, allen in Haren. Het gaat om ongeveer 240 woningen die zonder zorgindicatie gehuurd kunnen worden. Dat aantal zal tot 2019 naar verwachting met 62% explosief gaan groeien met nog eens ruim 155.

Dat is optelsom van de volgende projecten:

-Woonzorg Nederland (voormalig Erasmusheem) plm. 20

-De Dilgt (hoek Dilgtweg-Rijksstraatweg) plm. 95

-Westerholm (nieuwbouw Westersedrift inmiddels gereed) 13

-Westerholm (nieuwbouw gepland locatie Nicolaasschool) plm. 30

Met name Westerholm richt zich op huurprijzen (v.a. 1730,-) voor mensen met hoge eisen, die in zeer ruime en riante appartementen willen wonen (80-130 m2). De Dilgt en Woonzorg Nederland bieden goedkopere seniorenwoningen aan.