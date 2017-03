Nieuws:

Door: Redactie

Expositie Miep Becker

Van 8 maart t/m 1 mei zijn er op twee locaties in Haren werken te bezichtigen van Miep Becker (Zwolle, 1933 – Haren, 2014). In ’t Nije Cruys wordt werk op papier en enkele olieverfschilderijen getoond. In de hal van het Gemeentehuis in Haren is de vitrinekast ingericht met keramiek en beschilderde beelden van hout, steen en papier maché. Daarnaast ook enkele kleinere tekeningen.