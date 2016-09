‘Fantastuleuze’ voorleesmiddag 30 september bij Boomker

Nieuws:

Vrijdag 30 september is er een Roald Dahl-voorleesmiddag in Haren om zijn 100e geboortedag (13 september 1916) te vieren. Iedereen van 5 jaar en ouder kan van 15.30-17.30 uur bij Boekhandel Boomker komen luisteren naar allerlei ‘fantastelijke’ fragmenten die worden voorgelezen. Er is een gebarentolk aanwezig.

Mede-organisator Mirjam Oosterman: “Om te beslissen welke verhalen we gaan voorlezen hebben we jouw hulp nodig. Heb jij een favoriet verhaal of fragment? Mail het ons (Dahl100@ziggo.nl) en vertel ook kort wat je zo leuk vindt aan dat verhaal. Als jouw verhaal voorgelezen wordt krijg je een mailtje met de voorleestijd toegestuurd. En bij Roald Dahl hoort natuurlijk ook illustrator Quentin Blake. Je kan die middag zelf aan de slag met grappige opdrachten uit zijn tekenboek, zoals het leren tekenen van de GVR! Er is die middag ook een prijsvraag voor wie het leukste nieuwe GVR-woord weet te verzinnen en om 17.15 uur is de prijsuitreiking.”

De Roald Dahlmiddag wordt georganiseerd door Amber Rutgers en Mirjam Oosterman en ondersteund door Boekhandel Boomker en de werkgroep Letteren.