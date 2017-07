FC Groningen – Real Sociedad, woensdag 2 augustus om 19.00 uur bij vv Haren

Nieuws:

Wij zijn als vv Haren bijzonder trots dat wij gastheer mogen zijn voor wat wellicht de grootste oefenwedstrijd van FC Groningen is in de voorbereiding op het seizoen 2017/2018. De Spaanse subtopper Real Sociedad is op woensdag 2 augustus om 19.00 uur de tegenstander van de Trots van het Noorden op ons prachtige sportpark De Koepel.

De band tussen FC Groningen en vv Haren is al vele jaren ongelooflijk goed. Waar de FC in het verleden vaak de gehele voorbereiding gebruik maakte van de velden in Haren, wordt er tegenwoordig voornamelijk getraind op de eigen trainingslocatie in Groningen. De eerste oefensessie van het seizoen werd traditiegetrouw wel op ons mooie Sportpark de Koepel gehouden.

Parkeren

Wij adviseren bezoekers van de wedstrijd FC Groningen – Real Sociedad die met de auto komen hun auto te parkeren rondom het Sportcentrum Scharlakenhof aan de Geertsemaweg in Haren. Bij het sportcentrum zijn twee grote parkeerterreinen die benut kunnen worden en tevens is het geen bezwaar als aan één zijde van de Geertsemaweg auto’s worden geparkeerd. Vanaf de Geertsemaweg kan men dan lopend via de Scharlakenlaan aan de zijde van de Dr. Ebelsweg het Sportpark de Koepel betreden.

Met de auto kan men vanaf de Dr. Ebelsweg komende vanuit de richting Waterhuizen of de richting Rijksstraatweg op de rotonde het Felland Noord oprijden. Vervolgens kan men aan het einde van Felland Noord rechtsaf het Felland oprijden. Direct over het spoor slaat men dan linksaf de Geertsemaweg op. Aan het einde van de Geertsemaweg bevinden zich de parkeerterreinen van de Scharlakenhof.

Mocht het rondom de Scharlakenhof vol raken dan zal men de auto in de wijk moeten parkeren. Het parkeren zal zodanig plaats moeten vinden dat noodhulpdiensten te allen tijde kunnen passeren. Dringend verzoek is om de parkeerverboden aan de Onnerweg op te volgen. Parkeren op de Dr. Ebelsweg is verboden en gelieve niet op begraafplaats Harenerhof parkeren.

Fietser adviseren wij gebruik te maken van de ingang Onnerweg.



Voorverkoop

De (online) voorverkoop voor deze wedstrijd is reeds gestart, voor meer informatie verwijzen wij je graag door naar de website van FC Groningen. (https://kaartverkoop.fcgroningen.nl/)