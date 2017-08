Festival Appèlbergen in mum van tijd uitverkocht

Door: Redactie

Het jaarlijkse muziek-evenement Festival Appèlbergen op vrijdag 1 september is alweer uitverkocht. De traditie beleeft haar eerste lustrum.

Op initiatief van Glimmenaar Bert Haan is vijf jaar geleden dit project gestart als een ‘wild idee’. Haan wilde op de zandvlakte in het bos Appèlbergen een muziekfestival opzetten, waar vooral mensen uit Glimmen zouden optreden. Het publiek gaat sinds 2013 te voet, met stoeltjes in de hand, door het bos naar de podia in het zand, en de bezoekers schenken bij wijze van spreken elkaars drankjes in. Glazen koopt men voor 5 euro en mag men onbeperkt vullen. Het evenement is organisch gegroeid, voor en door Glimmenaren. De entourage is sfeervol, vooral als het weer goed is. Er treden koren, solisten en bandjes op. Dit jaar pakt de organisatie, inmiddels een stichting, het groots aan vanwege het lustrum.

Het aantal kaarten is ondanks de toeloop beperkt tot 250, om het bos niet te belasten. Maar die kaarten zijn via Flora en Fauna, de dorpswinkel van Glimmen, altijd snel uitverkocht. Bert Haan vindt het nog steeds een groot feest. Hij wijst erop dat mensen uit alle hoeken van het dorp willen meehelpen, ongeacht rangen en standen. Het idee ontstond toen hij in 2013 na een hartoperatie rust moest nemen. Hij verveelde zich thuis en begon het projectplan uit te werken en contacten te leggen. In het dagelijks leven is Bert Haan directeur bij een groot bouwbedrijf. Zie www.festivalappelbergen.nl

Foto: een eerdere editie van Festival Appèlbergen