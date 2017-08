Door: Redactie

Deze fiets is blikvanger in de etalage van de Fiets Shop aan de Meerweg in Haren. Eigenaresse Erna Lambeck woont in Westerbroek en ontmoette daar een dame die een jaar lang had gehaakt om een fiets aan te kleden.

Het kunstwerk werd gebruikt tijdens een feestweek in het dorp en staat nu te pronken in de etalage.