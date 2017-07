Fietssnelweg Assen-Groningen loopt langs Haren – lees meer…

Door: Redactie

Volgend jaar loopt er een breed betonnen fietspad langs het dorp. Dat is het begin van wat het mooiste ‘snelle fietspad’ van het Noorden moet worden.

Haren wordt een snelweg rijker. Geen gewone snelweg maar een fietssnelweg, tussen Groningen en Assen. Het project moet een voorbeeldtraject worden voor Groningen en Drenthe. De provincies reserveerden er respectievelijk ruim twee en negen miljoen euro voor. “In 2015 stelden beide provincies en de gemeenten Haren, Groningen, Tynaarlo en Assen drie ambities vast”, vertelt procesregisseur Peter Traas. “Ze wilden meer mensen uit de auto om zodoende de drukte op de A28 te verminderen. De fietssnelweg moest ook impact hebben op het toerisme in de regio. En de derde ambitie sluit aan bij de landelijke trend om mensen gezonder te laten leven.”

Op de A28

Nu, twee jaar later, staat alleen vast dat de fietssnelweg vier meter breed wordt, een verbinding vormt tussen Groningen en Assen en aansluit op de P+R’s tussen die steden. De weg loopt langs het Noord-Willemskanaal en wordt zo’n dertig kilometer lang. Het snelle ervan zit hem in het ontbreken van obstakels. Maar hoe dat bereikt wordt en wat het fietspad mooi maakt, is nog niet bekend.

Vijf creatieve bureaus schetsten mogelijke toekomstbeelden. Zoals een fietspad op de middenberm van de A28 en een tribune om naar de roeiers op het Noord-Willemskanaal te kijken. Eind juni nodigden de provincies belangstellenden uit voor een inloopbijeenkomst om ideeën te opperen. Een drijvend fietspad in de voormalige zwaaikom bij Assen werd genoemd. Ook problemen kwamen ter sprake. De roeiverenigingen willen hun roeiers fietsend kunnen blijven coachen. Punten waar de fietspadgebruikers moeten oversteken, riepen vragen op. Bezoekers van de inloopbijeenkomst gaven zich op voor werksessies om verder te praten. Die twee sessies zijn inmiddels gehouden.

Snel begin

“We streven naar een snel resultaat zodat het geen jaren duurt voordat de fietssnelweg er is, maar ook naar een mooi eindproduct zonder overhaaste beslissingen over de invulling”, aldus Traas. “De route door de gemeente Haren valt voor een groot deel samen met een voor dit jaar geplande dijkverhoging. Die combineren we natuurlijk meteen met de aanleg van het bredere fietspad, dat we volgend jaar doortrekken tot voorbij Witte Molen.” Naar verwachting loopt er dus binnenkort een vier meter breed betonnen lint langs het dorp.

De definitieve invulling laat langer op zich wachten. Daarvoor is nog geen einddatum bekend. Maar over het uitvoeren van een fietspad dat een voorbeeldfunctie mag je dan ook best wat langer doen. (GB)