Fietstassendief op beeld. Winkelend publiek moet opletten.

Door: Redactie

Maandagmiddag rond 14.30 uur hing een jongeman in zwart t-shirt rond bij de ingang van winkelcentrum De Brinken in Haren. Hij loerde op de inhoud van een fietstas. Camera’s van het winkelcentrum legden feilloos vast hoe de jongeman deed alsof hij eigenaar was van de fiets met gevulde fietstas. Hij grabbelde in zijn broekzak en deed net of hij de fiets op slot zette. Daardoor zouden passanten kunnen denken dat hij de eigenaar van de fiets is en deze net op slot zet en daarna ‘zijn’ tas met boodschappen uit zijn fietstas neemt.

Vervolgens stapt de man op zijn eigen fiets en gaat er met de gestolen boodschappentas vandoor. Zo eenvoudig kan het gaan. In Haren worden met regelmaat fietstassen leeggehaald en de politie heeft er vaker voor gewaarschuwd. Veel mensen laten tijdens het winkelen een gevulde fietstas voor de winkel achter.